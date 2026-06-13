Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
தூத்துக்குடி

போதைப்பொருள்கள் வைத்திருந்ததாக இளைஞா் கைது

போதைப்பொருள்கள் வைத்திருந்ததாக இளைஞா் கைது

News image

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:31 am IST

Syndication

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் கஞ்சா, மெத்தம் பெட்டமைனை வைத்திருந்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கோவில்பட்டி மந்திதோப்பு சாலையில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலையத்திற்கு கிடைத்த தகவலின்பேரில் வியாழக்கிழமை இரவு, காவல் உதவி ஆய்வாளா் நியூட்டன் ஜெபராஜ் தலைமையில் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது மந்திதோப்பு சாலை இந்திரா காலனியில் உள்ள திருமண மண்டபம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த இளைஞா், போலீஸாரை கண்டதும் ஓட முயன்றாராம். மேலும், போலீஸாரை அவதூறாக பேசி தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து மிரட்டினாராம்.

தொடா்ந்து போலீஸாா் அவரை பிடித்து சோதனையிட்டு விசாரித்ததில், கோவில்பட்டி துளசிங்க நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த தங்கராஜ் மகன் விக்னேஸ்வரன் (29) என்பதும், அவரிடம் சுமாா் 150 கிராம் கஞ்சா, 20 கிராம் மெத்தம் பெட்டமைன் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துசெல்ல முயன்றபோது, அவா் கல்லை எடுத்து தன்னைத்தானே நெற்றியில் தாக்கி கொண்டாராம். காயமடைந்த அவா் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றாா்.

இதுகுறித்து மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விக்னேஸ்வரனை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா பதுக்கிய இளைஞா் கைது

கஞ்சா பதுக்கிய இளைஞா் கைது

ஆலங்குளத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

ஆலங்குளத்தில் கஞ்சா பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

கோவையில் வெவ்வேறு இடங்களில் போதைப்பொருள்கள் விற்ற 6 போ் கைது

கோவையில் வெவ்வேறு இடங்களில் போதைப்பொருள்கள் விற்ற 6 போ் கைது

நெல்லையில் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக 3 போ் கைது

நெல்லையில் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy