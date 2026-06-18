Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
தூத்துக்குடி

புன்னைக்காயலில் கால்பந்து போட்டி: நாசரேத் மா்காஷியஸ் அணி வெற்றி

புன்னைக்காயலி­ல் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் நாசரேத் மா்காஷியஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

News image

நாசரேத் மா்காஷியஸ் அணி- தூத்துக்குடி யங்ஸ்டா்ஸ் அணி வீரா்கள் மோதிய ஆட்டம்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புன்னைக்காயலி­ல் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் நாசரேத் மா்காஷியஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

புன்னைக்காய­லில் அமரா் மனுவேல்ராஜ் பிஞ்ஞேயிரா நினைவு வெள்ளி சுழற்கோப்பைக்கான 53ஆவது மாவட்ட கால்பந்து போட்டித்தொடா் புதன்கிழமை தொடங்கியது. புன்னைக்காயல் ஊா் கமிட்டி தலைவா் கிறிஸ்டன் தலைமை வகித்தாா். பங்குத்தந்தை சகாய அந்தோணி டைட்டஸ், அருள்சகோதரா் செல்வா, துறைமுக கமிட்டி தலைவா் தோமாஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

முதல் ஆட்டத்தில் தூத்துக்குடி யங்ஸ்டா்ஸ் கால்பந்தாட்டக்கழக அணியை நாசரேத் மா்காஷியஸ் கால்பந்தாட்டக்கழக அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது.

வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) தூத்துக்குடி சவுத் கோஸ்ட் கால்பந்தாட்டக் கழக அணியை காயல்பட்டினம் காயல் ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப் அணி சந்திக்கிறது.

12 அணிகள் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளன. ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) வரை நடைபெறும் இப்போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை புன்னைக்காயல் புனித ஜோசப் கால்பந்தாட்டக்கழகத்தின் தலைவா் தயாளன், செயலாளா் ஜோசப், துணைத் தலைவா் யூஜின், இணைச் செயலா் சந்திரபோஸ், பொருளாளா் ராஜ், கெளரவ அலோசகா் யூஜின் மற்றும் நிா்வாகிகள் செய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

புன்னைக்காயலில் நாளை மாவட்ட கால்பந்து போட்டி தொடக்கம்

புன்னைக்காயலில் நாளை மாவட்ட கால்பந்து போட்டி தொடக்கம்

கால்பந்து போட்டி: காயல்பட்டினம் அணி சாம்பியன்

கால்பந்து போட்டி: காயல்பட்டினம் அணி சாம்பியன்

பிரெஞ்சு கோப்பை: லென்ஸ் அணி முதன்முறையாக சாம்பியன்

பிரெஞ்சு கோப்பை: லென்ஸ் அணி முதன்முறையாக சாம்பியன்

மாநில கால்பந்து போட்டி: பல்கலைகழக அணி வெற்றி

மாநில கால்பந்து போட்டி: பல்கலைகழக அணி வெற்றி

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |