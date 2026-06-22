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தூத்துக்குடி

ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த மாலுமியின் உடலை தூத்துக்குடிக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை

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நிஷாந்த்.

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த மாலுமியின் உடலை ஓரிரு நாள்களுக்குள் தூத்துக்குடி கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அமைச்சா் ஸ்ரீநாத்.

தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த், கடந்த 11ஆம் தேதி ஓமன் நாட்டில் கப்பலில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தாா். அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஓமன் தலைநகா் மஸ்கட்டில் தற்போது உள்ளது.

இந்நிலையில் நிஷாந்தின் மனைவி, குடும்பத்தினரை தமிழக மீன்வளம், மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத், சனிக்கிழமை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

தமிழக அரசின் மீன்வளத்துறை சாா்பில், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி, நிஷாந்தின் உடலை ஓரிரு நாள்களுக்குள் தூத்துக்குடி கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நிஷாந்த் மனைவியின் கல்வித் தகுதியை கணக்கில் கொண்டு தமிழக அரசு சாா்பில் அரசு வேலை வழங்கவும், அவருடைய இரண்டு குழந்தைகளுக்கு படிப்பு மற்றும் தேவையான உதவிகளை செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.

வேலைக்கு உத்தரவு:

இதற்கிடையே, கப்பல் மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவி சராபின் அளித்த கோரிக்கை மனுவை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத், தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சி கழக மேலாண்மை இயக்குநருக்கு பரிந்துரை செய்தாா். அதன்பேரில், சராபினுக்கு தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சி கழக தூத்துக்குடி மேலாளா் அலுவலகத்தில் தற்காலிக இளநிலை உதவியாளா் பணி வழங்கி, மேலாண்மை இயக்குநா் க. விஜய காா்த்திகேயன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

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