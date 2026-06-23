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தூத்துக்குடி

மது, கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி லெவிஞ்சிபுரம் பகுதியில் விதிமீறி மதுபானம் விற்றதாக 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் சரகம் லெவிஞ்சிபுரம் பகுதியில் காவல் ஆய்வாளா் திருமுருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது, விதிமுறை மீறி மதுபானம் விற்ாக பாத்திமா நகரைச் சோ்ந்த லிவிங்ஸ்டன் என்ற வில்லிங்டன் (36), மேல சண்முகபுத்தைச் சோ்ந்த மரிய சூசை ராஜ் (36) ஆகிய 2 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 232 மது பாட்டில்கள், 2 பைக்குகள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

கஞ்சா விற்றவா் கைது: நாசரேத் போலீஸாா் மூக்குப்பீறி பகுதியில் வாகன சோதனை நடத்தினா். அப்போது, பைக்கில் வந்தவரை பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், அவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தினேஷ் (24) என்பதும், விற்பனைக்காக 120 கிராம் கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, கஞ்சா மற்றும் பைக்கை பறிமுதல் செய்தனா்.

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