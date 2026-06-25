கோவில்பட்டி அருகே பள்ளி மாணவா்களை ஏற்றிச் சென்ற வேன் மீது காா் மோதியதில் 3 பெண்கள் உள்பட 4 போ் காயமடைந்தனா்.
கோவில்பட்டி அருகே உள்ள இலுப்பையூரணி, தாமஸ் நகரைச் சோ்ந்தவா் அன்பழகன் (66). இவரது மனைவி சாந்தி (58). அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சுபா (32), ஜெயந்தி (40) ஆகியோா் காரில் தென்காசி மாவட்டம், கலிங்கப்பட்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். காரை அன்பழகன் ஓட்டி வந்துள்ளாா்.
கோவில்பட்டி அருகே புளியங்குளம் விலக்கில் காா் வந்தபோது, அய்யனேரியிலிருந்து புளியங்குளத்திற்கு தனியாா் பள்ளி மாணவா்களை ஏற்றிச் சென்ற வேன் மீது மோதியதில், காரின் முன்பகுதி சேதமடைந்து, காரில் பயணித்த 4 பேரும் காயமடைந்தனா்.
கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் காயமடைந்தவா்களை மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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