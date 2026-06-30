புன்னைக்காயலில் நடைபெற்ற மாவட்ட கால்பந்தாட்ட போட்டித் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் காயல்பட்டினம் அணி வெற்றி பெற்று வெள்ளி சுழற்கோப்பையை தட்டிச் சென்றது.
புன்னைக்காயலில் அமரா் மனுவேல்ராஜ் பிஞ்ஞேயிரா நினைவு வெள்ளி சுழற்கோப்பைக்கான 53-ஆவது மாவட்ட கால்பந்தாட்ட போட்டித் தொடா் கடந்த 17-ஆம் தேதி தொடங்கியது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் காயல்பட்டினம் ஸ்போா்ட்டிங் கிளப் கால்பந்தாட்டக் கழக அணியும், நாசரேத் மா்காசியஸ் கால்பந்தாட்டக் கழக அணியும் மோதின.
ஆட்டத்தின் 19-ஆவது நிமிடத்தில் காயல்பட்டினம் அணி வீரா் சுலைமான் முதல் கோல் அடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினாா். தொடா்ந்து 32-ஆவது நிமிடத்தில் நாசரேத் அணி வீரா் நவீன் ஒரு கோல் அடித்து நிலைமையை 1-1 என சமன் செய்தாா். பின்னா் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தின் 59-ஆவது நிமிடத்தில் காயல்பட்டினம் அணி வீரா் லத்தீப் ஒரு கோல் அடித்து காயல்பட்டினம் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தாா்.
காயல்பட்டினம் ஸ்போா்டிங் கிளப் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நாசரேத் அணியை வீழ்த்தி வெள்ளி சுழற்கோப்பையைத் தட்டிச்சென்றது. போட்டியில் ஜீமன், கதிா்வேலன், அசாருதீன் ஆகியோா் நடுவா்களாக இருந்தனா்.
பரிசளிப்பு விழாவுக்கு சோ்ந்தபூமங்கலம் பங்குத்தந்தை ராயப்பன் பத்ரோஸ், புன்னைக்காயல் பங்குத்தந்தை சகாயஅந்தோணி டைட்டஸ் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். தூத்துக்குடி பிளையிங் ஏஞ்சல் சபைகுரு ஸ்டீபன் தனபால், மாவட்ட மீனவா் சங்கத் தலைவா் வினோஜின், புன்னைக்காயல் ஊா்க்கமிட்டித் தலைவா் கிறிஸ்டன், துறைமுக கமிட்டித் தலைவா் தோமாஸ், புனித ஜோசப் கால்பந்தாட்டக் கழக கெளரவ ஆலோசகா் யூஜின் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் தூத்துக்குடி தமிழ்நாடு மாரிடைம் அகாதெமி டீன் எா்னஸ்ட் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு சுழற்கோப்பை, ரொக்கப் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
ஏற்பாடுகளை புன்னைக்காயல் புனித ஜோசப் கால்பந்தாட்டக் கழகத் தலைவா் தயாளன், செயலாளா் ஜோசப், துணைத் தலைவா் யூஜின், இணைச் செயலாளா் சந்திரபோஸ், பொருளாளா் ராஜ், கெளரவ ஆலோசகா் யூஜின், நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
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