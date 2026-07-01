எப்போதும்வென்றான் அருகே பொறியியல் மாணவா் தற்கொலை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் எப்போதும்வென்றான் அருகே கல்லூரி மாணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
எப்போதும்வென்றான் அருகே ஆதனூா் நடுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஆதிலிங்கம் (43). இவரது மகன்கள் லிங்கதுரை (19), சுரேந்திரா், மகள் சுமித்ரா.
திருநெல்வேலியில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு படித்து வந்த லிங்கதுரை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மொகரம் பண்டிகை விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்தாா். அப்போது, கல்லூரியில் படிக்க விருப்பமில்லை என பெற்றோரிடம் கூறினாராம். ‘நீ விரும்பிய கல்லூரியில்தான் சோ்த்துள்ளோம். எனவே, படிப்பைத் தொடர வேண்டும்’ என பெற்றோா் வலியுறுத்தினராம்.
இந்நிலையில், அவா் மயானக்கரை அருகேயுள்ள மரத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை தெரியவந்தது.
தகவலின்பேரில், எப்போதும்வென்றான் போலீஸாா் சென்று சடலத்தைக் கைப்பற்றி கூறாய்வுக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்; மேலும், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].
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