தூத்துக்குடியில் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் விற்ாக 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தூத்துக்குடி தாளமுத்துநகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட மருத்துவா் காலனி பகுதியில், போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்கு வைத்திருந்ததாக கிருஷ்ணராஜபுரம், 3ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த கணபதி மகன் உதயகுமாா் (38), துரைசிங் நகரைச் சோ்ந்த பா்தீஸ் மகன் அந்தோணி ராஜ் (26) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
அவா்களிடமிருந்து 2.5 கிலோ கஞ்சா, 115 போதை மாத்திரைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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