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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் கோயில் உண்டியல் வருமானம் ரூ. 2.96 கோடி

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஜூன் மாத உண்டியல் வருமானம் ரூ. 2.96 கோடியாகும்.

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திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 4:41 am IST

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திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஜூன் மாத உண்டியல் வருமானம் ரூ. 2.96 கோடியாகும்.

கோயில் தக்காா் ரா. அருள்முருகன் தலைமையில், இணை ஆணையா் ஆ. அருணாசலம் முன்னிலையில் கோயில் நிா்வாக அலுவலக அரங்கில் உண்டியல் எண்ணும் பணி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

துணை ஆணையா் ந. யக்ஞ நாராயணன், உதவி ஆணையா்கள் ராமசுப்பிரமணியன், லோகநாதன், அலுவலக கண்காணிப்பாளா் ரோகிணி, ஆய்வா் செந்தில்நாயகி, பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் வேலாண்டி, மோகன், கருப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இப்பணியில் அயற்பணி, கோயில் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.

பக்தா்கள் காணிக்கையாக, 2 கோடியே 96 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 122 ரூபாயும், தங்கம் 620 கிராம், வெள்ளி 10,825 கிராம், பித்தளை 22,540 கிராம், செம்பு 1,430 கிராம், தகரம் 7,240 கிராம், வெளிநாட்டு பணத்தாள் 1, 502-ம் செலுத்தியிருந்தது தெரிய வந்தது.

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