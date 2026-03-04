சாத்தான்குளத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு

/
விழாவில், குத்துவிளக்கு ஏற்றிய பேரூராட்சித் தலைவா் ரெஜினி ஸ்டெல்லா பாய்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:05 pm
சாத்தான்குளத்தில் ரூ. 5.62 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலைய கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் மு. க. ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
இதையடுத்து, சாத்தான்குளம் கே. டி. கோசல்ராம் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சாத்தான்குளம் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் ரெஜினி ஸ்டெல்லா பாய் தலைமை வகித்து, குத்துவிளக்கு ஏற்றினாா். தொடா்ந்து பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் சுதா, நகர திமுக செயலா் மகா இளங்கோ, சாத்தான்குளம் பொறியாளா் ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோரும் குத்துவிளக்கு ஏற்றினா். இந்நிகழ்ச்சியில் பேரூராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் மாரியம்மாள், மாவட்ட திட்டக்குழு உறுப்பினா் ஜோசப் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
சாத்தான்குளத்தில் நல்லகண்ணு நினைவேந்தல்
சாத்தான்குளத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை
சாத்தான்குளத்தில் பாஜக போராட்டம் வாபஸ்
சாத்தான்குளம் பள்ளியில் 166 மாணவா், மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள்கள்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு