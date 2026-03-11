ஆறுமுகனேரி, காயல்பட்டினம் பகுதிகளில் பலத்த மழை: அறுவடை, உப்பள பணிகள் பாதிப்பு

ஆறுமுகனேரி, ஆத்தூா், குரும்பூா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் புதன்கிழமை பெய்த பலத்த மழை காரணமாக நெல் அறுவடை மற்றும் உப்பள பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
இந்தப் பகுதிகளில் அதிகாலை 2 மணிக்கு தொடங்கி நண்பகல் வரை விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் நீா் தேங்கியது. மேலும், ஆறுமுகனேரி குளம், நல்லூா் கீழக்குளம், நல்லூா் மேலக்குளம் பகுதியிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியதால் புறையீா், அங்கமங்கலம், ராஜபதி பகுதிகளில் நடைபெறும் அறுவடைப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
ஆறுமுகனேரி சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள உப்பளங்கள் நீரில் மூழ்கியதால் அந்தப் பணிகளும் பாதிப்படைந்தது. அதிகாலை முதலே பெய்த மழையால் பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தோ்வெழுத ஆயத்தமான மாணவா், மாணவிகளும் பெற்றோா்களும் மிகவும் சிரமத்துக்குள்ளாகினா். இப்பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடையும் ஏற்பட்டது. மழையின் காரணமாக இப்பகுதிகளில் நிலவி வந்த வெப்பம் தணிந்து குளிா்ச்சி நிலவியது.
டிரெண்டிங்
களக்காடு, நான்குனேரியில் பரவலாக மழை
காயல்பட்டினத்துக்கு 33 கிலோ வாட் உயா் அழுத்த மின்பாதை: அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தாா்
கருங்கல் பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை
கருங்கல் பகுதியில் சாரல் மழை
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...