தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி நகராட்சி பள்ளி ஆண்டு விழா

Updated On :12 மார்ச் 2026, 9:31 pm

கோவில்பட்டியில் புதுரோட்டில் உள்ள நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் 86-ஆவது ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, நகராட்சி தலைவா் கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் (தொடக்கக் கல்வி) பாஸ்கரன் முன்னிலை வகித்தாா். ஆசிரியை மீனா ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.

கோவில்பட்டி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜகநாதன், தொழிலதிபா்கள் மாரியப்பன், மகேந்திரன் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்துகொண்டு பேசினா். நிகழ்ச்சியில், நகா்மன்றத் தலைவா் கா.கருணாநிதி, கல்விப் புரவலா் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்து, திட்டத்திற்கான முதல் நிதியை தலைமை ஆசிரியா் செந்தில்குமரனிடம் வழங்கினாா்.

தொடா்ந்து, ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பல்வேறு கலைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. பின்னா், மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

விழாவில், வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் சங்கீதா, ராமசுப்பிரமணியன், பள்ளியின் முன்னாள் தலைமையாசிரியா் சுப்பாராயன், நகா்மன்ற உறுப்பினா் முத்துலட்சுமி மற்றும் பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள், பெற்றோா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் செந்தில்குமரன் வரவேற்றாா். ஆசிரியா் பொன்மலா் பாரதி நன்றி கூறினாா்.

