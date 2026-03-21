பறக்கும் படை சோதனை: தூத்துக்குடியில் ரூ.13.30 லட்சம் பறிமுதல்

திருச்செந்தூா் ரவுண்டானா பகுதியில் வாகனச் சோதனையை ஆய்வு செய்கிறாா் ஆட்சியா் க.இளம்பகவத். உடன், மாவட்ட எஸ்.பி. சி. மதன்.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 9:48 pm

தூத்துக்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி ஸ்டேட் பாங்க் காலனி சாலையில் உரிய ஆவணம் இன்றி காரில் கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.13.30 லட்சத்தை பறக்கும் படையினா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

ஓட்டப்பிடாரம் துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் காமாட்சி தலைமையிலான பறக்கும் படையினா், தூத்துக்குடி ஸ்டேட் பாங்க் காலனி சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, தனியாா் ஏடிஎம்மில் நிரப்புவதற்காக உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.13.30 லட்சத்தை அவா்கள் பறிமுதல் செய்து, பின்னா் அந்தப் பணத்தை தூத்துக்குடி துணை வட்டாட்சியா் பாலமுருகனிடம் ஒப்படைத்தனா்.

ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு: இதனிடையே, திருச்செந்தூா் ரவுண்டானா, சிதம்பரநகா் சக்தி விநாயகா் பள்ளி, டூவிபுரம் பெல் மெட்ரிக் பள்ளி உள்ளிட்டவற்றின் அருகே பறக்கும் படை குழுவினா் நடத்திய வாகனச் சோதனையை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சி.மதன் உடனிருந்தாா்.

