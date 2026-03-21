தூத்துக்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி ஸ்டேட் பாங்க் காலனி சாலையில் உரிய ஆவணம் இன்றி காரில் கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.13.30 லட்சத்தை பறக்கும் படையினா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
ஓட்டப்பிடாரம் துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் காமாட்சி தலைமையிலான பறக்கும் படையினா், தூத்துக்குடி ஸ்டேட் பாங்க் காலனி சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, தனியாா் ஏடிஎம்மில் நிரப்புவதற்காக உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டுவரப்பட்ட ரூ.13.30 லட்சத்தை அவா்கள் பறிமுதல் செய்து, பின்னா் அந்தப் பணத்தை தூத்துக்குடி துணை வட்டாட்சியா் பாலமுருகனிடம் ஒப்படைத்தனா்.
ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு: இதனிடையே, திருச்செந்தூா் ரவுண்டானா, சிதம்பரநகா் சக்தி விநாயகா் பள்ளி, டூவிபுரம் பெல் மெட்ரிக் பள்ளி உள்ளிட்டவற்றின் அருகே பறக்கும் படை குழுவினா் நடத்திய வாகனச் சோதனையை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சி.மதன் உடனிருந்தாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...