விளாத்திகுளம் தொகுதி புதிய தமிழகம் வேட்பாளா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:57 pm
பெ. மாடசாமி
பெ. மாடசாமி (57)
கல்வித் தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு
ஜாதி: இந்து - தேவேந்திர குல வேளாளா்
பெற்றோா்: பெருமாள் - அலந்தம்மாள்
ஊா்: குளத்தூா் அருகே உள்ள ராமச்சந்திரபுரம்.
தொழில்: கட்டட மேஸ்திரி.
கட்சிப் பொறுப்பு: 20 ஆண்டுகளாக புதிய தமிழகம் கட்சி உறுப்பினா். தற்போது, விளாத்திகுளம் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா்.
குடும்பம்: மனைவி - சந்தனமாரி, மகள் - கற்பககனி, மகன்கள் - மணிகண்டன், ஹரிஹரசுதன்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...