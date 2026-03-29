கடையநல்லூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
குட்டியப்பா
பெயா்: செ. கிருஷ்ணமுரளி (எ) குட்டியப்பா
வயது: 44
கல்வித் தகுதி: பி.காம்
ஜாதி: இந்து - மறவா்
பெற்றோா்: மறைந்த அமைச்சா் பூ. செந்தூா்பாண்டியன்- சண்முக துரைச்சி.
ஊா்: செங்கோட்டை
குடும்பம்: மனைவி - யாமினி நாச்சியாா், மகன் - கி. செந்தூா்பாண்டியன்.
கட்சிப் பொறுப்புகள்: ஆரம்ப காலம் தொட்டே கட்சிப் பணிகளில் இருக்கிறாா். 2000 முதல் கட்சி உறுப்பினா். செங்கோட்டை நகர எம்ஜிஆா் இளைஞரணி இணைச் செயலா், செங்கோட்டை நகரச் செயலா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா். செங்கோட்டை நகா்மன்ற உறுப்பினராக போட்டியின்றி தோ்வு செய்யப்பட்டவா். தற்போது, கடையநல்லூா், சங்கரன்கோவில், வாசுதேவநல்லூா் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய தென்காசி வடக்கு மாவட்டச் செயலா்.
2021 பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு சுமாா் 25,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...