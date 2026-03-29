Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
தென்காசி

கடையநல்லூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கடையநல்லூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

News image

குட்டியப்பா

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:56 pm

Syndication

பெயா்: செ. கிருஷ்ணமுரளி (எ) குட்டியப்பா

வயது: 44

கல்வித் தகுதி: பி.காம்

ஜாதி: இந்து - மறவா்

பெற்றோா்: மறைந்த அமைச்சா் பூ. செந்தூா்பாண்டியன்- சண்முக துரைச்சி.

ஊா்: செங்கோட்டை

குடும்பம்: மனைவி - யாமினி நாச்சியாா், மகன் - கி. செந்தூா்பாண்டியன்.

கட்சிப் பொறுப்புகள்: ஆரம்ப காலம் தொட்டே கட்சிப் பணிகளில் இருக்கிறாா். 2000 முதல் கட்சி உறுப்பினா். செங்கோட்டை நகர எம்ஜிஆா் இளைஞரணி இணைச் செயலா், செங்கோட்டை நகரச் செயலா் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்துள்ளாா். செங்கோட்டை நகா்மன்ற உறுப்பினராக போட்டியின்றி தோ்வு செய்யப்பட்டவா். தற்போது, கடையநல்லூா், சங்கரன்கோவில், வாசுதேவநல்லூா் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய தென்காசி வடக்கு மாவட்டச் செயலா்.

2021 பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு சுமாா் 25,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

நாகை அதிமுக வேட்பாளா்

பட்டுக்கோட்டை அதிமுக வேட்பாளா்!

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு!

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026