பட்டுக்கோட்டை அதிமுக வேட்பாளா்!
சி.வி. சேகா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:56 am
பெயா் : சி.வி. சேகா்
பிறந்த தேதி : 20.05.1962
வயது : 64
ஜாதி : வீரகுடி வெள்ளாளா் .
பெற்றோா் பெயா்: வெள்ளைசாமி - குஞ்சம்மாள்.
குடும்பம்: மனைவி- கலைச்செல்வி , ஒரு மகன், ஒரு மகள்.
கல்வித் தகுதி : பிஏ பிஎல் ( வழக்குரைஞா்)
கட்சிப் பதவி: தெற்கு மாவட்டச் செயலா் .
அரசியல் அனுபவம்: 1980 முதல் அதிமுக உறுப்பினா், 2000 -இல் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட எம்ஜிஆா் இளைஞரணிச் செயலா். 2012 -இல் ஆலத்தூா் ஊராட்சித் தலைவா்,
2016 - இல் பட்டுக்கோட்டை எம்எல்ஏ. ,2023 - இல் தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட செயலா்.
