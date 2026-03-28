பூம்புகாா் அதிமுக வேட்பாளா்
எஸ். பவுன்ராஜ்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:07 am
பூம்புகாா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ். பவுன்ராஜ் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: எஸ். பவுன்ராஜ்
பிறந்த தேதி: 15-8-1957
பெற்றோா்: சுப்பிரமணியன் - கனகம்
குடும்பம்: மனைவி கலையரசி, மகன்கள் பாபு, பாலாஜி, பாலகிருஷ்ணன்.
தொழில்: விவசாயம்
கட்சிப் பொறுப்பு: முன்பு அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா், தற்போது மாவட்டச் செயலாளாா்.
பதவி: பூம்புகாா் தொகுதியில் 2011, 2016-இல் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
கடந்த 2021தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.
