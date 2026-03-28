குளித்தலை அதிமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:48 am
பெயா்: பி. கருணாகரன்.
தந்தை பெயா்: பாப்பாசுந்தரம் (முன்னாள் அதிமுக அமைச்சா்).
பிறந்த தேதி: 22. 02 .1961
வயது: 65.
படிப்பு: டிப்ளமோ இன் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி.
குடும்பம்: மனைவி உமாதேவி, இரணியமங்கலம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத்தலைவா். மகன்கள்-கபிலன், மருத்துவா் சிபி.
சொந்த ஊா்: இரணியமங்கலம் ஊராட்சி, வலையபட்டி, குளித்தலை வட்டம், கரூா் மாவட்டம்.
ஜாதி: ரெட்டியாா்.
தொழில்: விவசாயம் .
கட்சிப் பதவி: 1979-இல் இருந்து அதிமுக உறுப்பினா், 2020-இல் இருந்து குளித்தலை கிழக்கு ஒன்றிய அதிமுக செயலா்.
