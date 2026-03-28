கிருஷ்ணராயபுரம் அதிமுக வேட்பாளா்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:49 am
பெயா்: மருத்துவா் எஸ். திவ்யா.
பிறந்த தேதி: 09.04.1988.
வயது: 38.
படிப்பு: எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.எஸ்(ஓஜி).
பெற்றோா்: சிவபுண்ணியம்-அமுதவல்லி
குடும்பம்: கணவா் மருத்துவா் இ.சுசில்குமாா், மகள்கள் ஷகஸ்த்ரா, அதித்தி.
வசிக்கும் இடம்: மேற்கு பிரதட்சணம் சாலை, கரூா்.
ஜாதி: தேவேந்திரகுல வேளாளா்.
கட்சிப் பதவி: அதிமுக மாவட்ட மருத்துவா் அணி துணைச் செயலா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...