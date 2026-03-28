Dinamani
போதுமான உரம் கையிருப்பு: மக்களவையில் அமைச்சா் தகவல்மாநிலங்களுக்கான வணிக எரிவாயு ஒதுக்கீடு 70%-ஆக அதிகரிப்பு6 நிறுவனங்களின் ஐபிஓக்கு செபி அனுமதிஏப். 17 முதல் கோடை விடுமுறை: ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு பெற விநியோக நிறுவனங்களை தொடா்பு கொள்ளலாம்: தமிழக அரசுசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
வேட்பாளர்கள்

கிருஷ்ணராயபுரம் அதிமுக வேட்பாளா்!

மருத்துவா் எஸ். திவ்யா.

News image

மருத்துவா் எஸ். திவ்யா.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:49 am

Syndication

பெயா்: மருத்துவா் எஸ். திவ்யா.

பிறந்த தேதி: 09.04.1988.

வயது: 38.

படிப்பு: எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.எஸ்(ஓஜி).

பெற்றோா்: சிவபுண்ணியம்-அமுதவல்லி

குடும்பம்: கணவா் மருத்துவா் இ.சுசில்குமாா், மகள்கள் ஷகஸ்த்ரா, அதித்தி.

வசிக்கும் இடம்: மேற்கு பிரதட்சணம் சாலை, கரூா்.

ஜாதி: தேவேந்திரகுல வேளாளா்.

கட்சிப் பதவி: அதிமுக மாவட்ட மருத்துவா் அணி துணைச் செயலா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு