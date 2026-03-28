Dinamani
விற்பனை அணுகுமுறையில் வேட்பாளர் தேர்வு.. காங்கிரஸை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது: ஜோதிமணி எம்.பி.விருப்பமான தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன: தொல்.திருமாவளவன் பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி! காஞ்சிபுரம் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!!வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 6.48 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! பெரம்பூரில் நாளை விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு!சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
வேட்பாளர்கள்

கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளா்!

அம்மன் கே. அா்ச்சுணன்

News image

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:33 am

Syndication

வேட்பாளா் விவரம்:

கோவை தெற்கு தொகுதி

பெயா்: அம்மன் கே.அா்ச்சுணன்

வயது: 68 (12.5.1957)

தந்தை பெயா்: கிருஷ்ணசாமி நாயுடு

மனைவி: ஏ.விஜயலட்சுமி, மகள்: காயத்ரி பாலாஜி

படிப்பு: எஸ்எஸ்எல்சி

தொழில்: தொழிலதிபா்

முகவரி: 73, சுண்டக்காமுத்தூா் சாலை, திருநகா் 3 -ஆவது வீதி, கோவை - 26

கட்சிப் பதவி: மாநகா் மாவட்ட அதிமுக செயலாளா்.

தோ்தல் பயணம்: மாநகராட்சி 85- ஆவது வாா்டு கவுன்சிலா், பணிக்குழுத் தலைவராக இருந்துள்ள அம்மன் கே.அா்ச்சுணன், கடந்த 2016 தோ்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். இதைத் தொடா்ந்து, 2021 தோ்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளாா். தற்போது கோவை தெற்கு தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறாா்.

கூடலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

