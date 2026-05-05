Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தூத்துக்குடி

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் வெற்றிவாகை சூடிய தவெக! 5 ஆம் இடம் பிடித்த புதிய தமிழகம்!

News image

தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெற்ற மதன்ராஜா.

Updated On :5 மே 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தனித் தொகுதியான ஓட்டப்பிடாரத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றியது.

இத்தொகுதியை காங்கிரஸ், அதிமுக தலா 3 முறையும், திமுக, புதிய தமிழகம் கட்சி தலா 2 முறையும், சுதந்திரா கட்சி, பாா்வாா்டு பிளாக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகியவை தலா ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இம்முறை, சி. சண்முகையா எம்எல்ஏவுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட நிலையில், திமுக சாா்பில் ராமஜெயம், அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சாா்பில் சுந்தரராஜ், தவெக சாா்பில் மதன்ராஜா, புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் அதன் நிறுவனா் டாக்டா் கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்டோா் போட்டியிட்டனா்.

இத்தொகுதியில் 1,93,182 வாக்குகள் பதிவாகின. வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதல் 2 சுற்றுகளில் புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனா் கிருஷ்ணசாமி முன்னிலை வகித்தாா். 3ஆவது சுற்றிலிருந்து இறுதிவரை தவெக வேட்பாளா் மதன்ராஜ் முன்னிலை பெற்று, இறுதியில் 81,625 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாகை சூடினாா். அவா் திமுக வேட்பாளா் ராமஜெயத்தைவிட 29,083 வாக்குகள் அதிகம் பெற்றாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்: திமுக - 52,542, அமமுக சுந்தர்ராஜ் - 25,871, புதிய தமிழகம் - 15,050, அனுஷியா (நாதக) - 17,279, சுயேச்சைகள்: அருணாதேவி - 761, சுப்புலட்சுமி - 230, செல்வகுமாா் - 515, ஆனந்த் - 357, முத்துச்செல்வம் - 264, முருகன் - 156, லட்சுமணன் - 201, வேதபிரகாஷ் - 387, நோட்டா - 879.

புதிய தமிழகம் நிறுவனா் க. கிருஷ்ணசாமி 15,050 வாக்குகள் பெற்று 5ஆவது இடம் பிடித்தாா்.

தொடர்புடையது

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

திருப்பூா் வடக்கு! வெற்றியைத் தீா்மானிக்கும் தவெக, நாதக, மநீம வாக்குகள்!

திருப்பூா் வடக்கு! வெற்றியைத் தீா்மானிக்கும் தவெக, நாதக, மநீம வாக்குகள்!

தொகுதி அலசல்... தென்காசி! அதிமுக - திமுக கடும் மோதல்!

தொகுதி அலசல்... தென்காசி! அதிமுக - திமுக கடும் மோதல்!

ஓட்டப்பிடாரம் திமுக, அதிமுக சவாலை எதிா்கொள்ளும் புதிய தமிழகம்!

ஓட்டப்பிடாரம் திமுக, அதிமுக சவாலை எதிா்கொள்ளும் புதிய தமிழகம்!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு