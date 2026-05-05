தூத்துக்குடி பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் 37,731 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
தவெக தலைவா் விஜய்யின் நண்பரான ஸ்ரீநாத், இத்தொகுதிக்கு அதிக அறிமுகம் இல்லாதவா் என கூறப்பட்டுவந்த நிலையில், அவா் வெற்றிபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் பி. கீதா ஜீவன் 62,805 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றாா்.
இங்கு மொத்தமுள்ள 2,50,587 வாக்குகளில் 2,04,992 வாக்குகள் பதிவாகின. வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்: ஸ்ரீநாத் (தவெக) -1,00,536, பி.கீதா ஜீவன் (திமுக)- 62,805, சி.த. செல்லப்பாண்டியன் (அதிமுக)- 26,213, ஆா். ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிஷேக் (நாதக) - 11,752, எஸ். ஏசாதுரை(அஇபுதமமுக)- 689, என்.ஏ. கிதா் சம்சுதீன் (தவாக)- 172, டி. சகாயம் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்)- 143, எம். பிரசன்னகுமாா் (மக்கள் நல்வாழ்வு கட்சி) - 137, பி.பி.எம்.டி. பொன்குமாா் (நம் நாடு நம் மக்கள் நம் எதிா்காலம் கட்சி)- 261, எம்.வி. ஸ்ரீகாந்த் (நாம் இந்தியா் கட்சி)- 243, சுயேச்சைகள்-ஜே. சாமுவேல்- 342, எஸ்.டி.ஆா்.எம். தினகரன் - 262, பி. பாபு - 115, பி. மருதுபாண்டியன் - 85, எஸ். முனீஸ்வரமூா்த்தி - 104, நோட்டா - 853, செல்லாத வாக்குகள்- 280.
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
