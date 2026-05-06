தூத்துக்குடி மாவட்டம்- 6 தொகுதி திமுக-3, தவெக-3

213 விளாத்திகுளம் தொகுதி
திமுக வெற்றி
வேட்பாளா்கள்-15
மொத்தவாக்குகள்- 2,04,982
பதிவான வாக்குகள்- 1,75,030
ஜீ.வி.மாா்க்கண்டேயன் (திமுக)- 58,395
பி. காசிராம் (தவெக) - 50,167
ஆா். சத்யா (அதிமுக) - 48,879
பாலாஜி ராமச்சந்திரன் (நாதக)- 11,780
..................................................................
214 -தூத்துக்குடி தொகுதி
வேட்பாளா்கள்-15
மொத்த வாக்குகள்- 2,50,587
பதிவான வாக்குகள்- 2,04,992
தவெக வெற்றி
ஸ்ரீநாத் (தவெக)- 1,00,536
பி. கீதாஜீவன் (திமுக)- 62,805
சி.த. செல்லப்பாண்டியன் (அதிமுக)- 26,213
ஜேக்கப் தேவதாஸ் அபிஷேக் (நாதக)- 11,752
...............................................................
215 திருச்செந்தூா் தொகுதி
திமுக வெற்றி
வேட்பாளா்கள்-13
மொத்தவாக்குகள்- 2,32,933
பதிவான வாக்குகள்-1,86,322
அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் (திமுக)- 72,723
ஜே. முருகன் (தவெக) - 66,851
கே.ஆா்.எம். ராதாகிருஷ்ணன் (பாஜக)- 34,159
ஒபிலியா (நாதக)- 9,794
........................................................................
216 ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி
தவெக வெற்றி
வேட்பாளா்கள்-15
மொத்தவாக்குகள்-2,14,268
பதிவான வாக்குகள்-1,76,594
கு. சரவணன் (தவெக) - 58,814
எஸ்.பி. சண்முகநாதன் (அதிமுக)- 57,628
ஊா்வசி செ.அமிா்தராஜ் (காங்கிரஸ்)- 41,277
சா. சண்முகசுந்தரம் (நாதக)- 13,153
........................................................................
217 ஓட்டப்பிடாரம் (தனி)
வேட்பாளா்கள்-13
மொத்தவாக்குகள்-2,43,756
பதிவான வாக்குகள்- 1,95,238
தவெக வெற்றி
பி. மதன்ராஜா (தவெக)- 81,625
பை.மூ. ராமஜெயம் (திமுக)- 52,542
ஆா். சுந்தரராஜ் (அமமுக)- 25,871
எம். அனுசியா (நாதக)- 17,279
கே. கிருஷ்ணசாமி (புதிய தமிழகம்)-15, 050
........................................................................
218 கோவில்பட்டி தொகுதி
திமுக வெற்றி
வேட்பாளா்கள்-21
மொத்தவாக்குகள்- 2,41,660
பதிவான வாக்குகள்-1,94,497
கா.கருணாநிதி (திமுக) - 61,643
எஸ்.பாலசுப்பிரமணியன் (தவெக)- 60,800
கடம்பூா் செ. ராஜு (அதிமுக) - 53, 014
பி. பாண்டி (நாதக) - 11,919
தொடர்புடையது
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்-2026: கோவை மாவட்ட தொகுதிகள் முடிவுகள்
28 ஆலந்தூா்
நெய்வேலி: அதிமுக வெற்றி
திருவள்ளூா்-10 சட்டப்பேரவை தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மேஜைகள் மற்றும் சுற்றுகள் விவரம்
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை