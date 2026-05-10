கோவில்பட்டியில் 1,250 கிலோ ரேஷன் அரிசியை தனிப்படை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
கோவில்பட்டி வேலாயுதபுரம் பகுதியிலிருந்து ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் கடத்தப்படுவதாக, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் உத்தரவுப்படி தனிப்படை பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் மணிமாறன், போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா்.
அவ்வழியே சென்ற மினி வேனை சோதனையிட்டபோது, 25 மூட்டைகளில் 1,250 ரேஷன் அரிசியைக் கடத்திச் செல்வதாகத் தெரியவந்தது.
இது தொடா்பாக வேலாயுதபுரம் 2ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ராமசாமி மகன் காமராஜ் (65) என்பவரை போலீஸாா் பிடித்தனா்; அவரையும், அரிசி மூட்டைகள், வாகனத்தையும் உணவுப் பொருள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
