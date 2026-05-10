தூத்துக்குடி

தவெக கூட்டணிக்கு எதிா்ப்பு: தூத்துக்குடி காங்கிரஸ் நிா்வாகி ராஜிநாமா

சந்திரபோஸ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவா் விஜய் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு, காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி 34ஆவது வாா்டு காங்கிரஸ் உறுப்பினா் எஸ். சந்திரபோஸ் தனது கட்சிப் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துள்ளாா்.

கடந்த 1988 முதல் காங்கிரஸ் கட்சியில் சோ்ந்து பணியாற்றி வரும் எஸ். சந்திரபோஸ், தூத்துக்குடியில் 1996 முதல் நகா்மன்ற உறுப்பினராகவும், மாமன்ற உறுப்பினராகவும் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறாா். திமுக கூட்டணி சாா்பில் 2 முறையும், காங்கிரஸ் சாா்பில் தனித்து போட்டியிட்டு 3 முறையும் தொடா்ந்து 5 முறை வென்று தற்போதும் மாமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றி வருகிறாா்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினராகவும் உள்ள இவா், மாநகராட்சி காங்கிரஸ் கொறடாவாகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா்.

தமிழக சட்டப் பேரவை தோ்தலுக்கு பின்பு, திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்காக ஆதரவு தெரிவித்தது உள்பட காங்கிரஸில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் மாநகராட்சி கவுன்சிலா் பதவியைத் தவிர, அனைத்து கட்சிப் பதவிகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதாக கட்சித் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகைக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளாா்.

