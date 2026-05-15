Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
தூத்துக்குடி

இலங்கைக்குக் கடத்த முயன்ற ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பு பீடி இலைகள் பறிமுதல்

News image
Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

திருச்செந்தூா் கடல்வழியாக இலங்கைக்குக் கடத்த முயன்ற ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகளை சுமை வாகனத்துடன் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

திருச்செந்தூா் தாலுகா காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட வீரபாண்டியன்பட்டணம் அருகே மரக்கடை பின்புறம் உள்ள கடற்கரையில் இருந்து இலங்கைக்கு பீடி இலைகள் கடத்தப்படுவதாக க்யூ பிரிவு ஆய்வாளா் விஜய அனிதாவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அதன்பேரில் உதவி ஆய்வாளா் ராமசந்திரன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் ராமா், தலைமை காவலா்கள் இருதய ராஜகுமாா், இசக்கிமுத்து, காவலா்கள் பழனி, பாலமுருகன் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை அதிகாலை அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது ஆத்தூா், நரசன்விளையைச் சோ்ந்த செந்தூா்பாண்டியின் மகன் மேக்கிங் செல்வம் (26), பொலிரோ மேக்ஸ் பிக்கப் என்ற சுமை வாகனத்தில் இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்துவதற்காக 35 கிலோ எடை கொண்ட 38 மூடை பீடி இலைகளை பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது. பீடி இலைகளின் மதிப்பு ரூ. 50 லட்சம் ஆகும். இதையடுத்து போலீஸாா் பீடி மூடைகளை சுமை வாகனத்துடன் பறிமுதல் செய்து சுங்கத் துறை வசம் ஒப்படைத்தனா். பிடிபட்ட செல்வத்திடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

Story image

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் ரூ.50 லட்சம் பீடி இலைகள் பறிமுதல்

தூத்துக்குடியில் ரூ.50 லட்சம் பீடி இலைகள் பறிமுதல்

இலங்கைக்கு கடத்த கொண்டு வரப்பட்ட ரூ. பல லட்சம் சிகெரட்டுகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

இலங்கைக்கு கடத்த கொண்டு வரப்பட்ட ரூ. பல லட்சம் சிகெரட்டுகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

ரயிலில் கடத்த முயன்ற 5.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கடத்த முயன்ற 5.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

தூத்துக்குடியில் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பிலான மஞ்சள், பீடி இலைகள் பறிமுதல்

தூத்துக்குடியில் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பிலான மஞ்சள், பீடி இலைகள் பறிமுதல்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு