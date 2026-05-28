ஆறுமுகனேரியில் கோயில் கொடைவிழா

ஏரல் அருகே மங்கலக்குறிச்சி சைவவேளாளா் சமுதாயத்துக்குப் பாத்தியப்பட்ட ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன், ஸ்ரீ உச்சினிமாகாளி அம்மன் திருக்கோயில் கொடைவிழா நடைபெற்றது.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்.

Updated On :28 மே 2026, 2:44 am IST

இதையொட்டி திங்கள்கிழமை இரவு மாகாப்பு தீபாராதனையுடன் கொடைவிழா தொடங்கியது. செவ்வாய்க்கிழமை காலை மங்கலக்குறிச்சி தாமிரவருணி ஆற்றிலி­ருந்து பால்குடம் எடுத்து வரப்பட்டது. நண்பகலில் சிறப்பு அபிஷேகத்தை தொடா்ந்து உச்சிகால தீபாராதனை நடைபெற்றது.

இதில், பெருங்குளம் திருக்கயிலாய பரம்பரை செங்கோல் ஆதீனம் 103ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவப்பிரகாச தேசிக சத்திய ஞான பரமாச்சாா்ய சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாடு செய்தாா்கள்.

மாலையில் தாமிரவருணி ஆற்றிலிருந்து கும்பம் எடுத்து வரப்பட்டது. தொடா்ந்து முளைப்பாரி ஊா்வலம் நடைபெற்றது.

நள்ளிரவில் சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனையும், சப்பரத்தில் அம்பாள் திருவீதி உலாவும் நடைபெற்றது.

புதன்கிழமை காலை மஞ்சள் நீராடலும், தாமிரவருணி ஆற்றில் முளைப்பாரி கரைத்தல் நடைபெற்றது.

இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு அம்பாளை வழிபட்டனா்.

ஏற்பாடுகளை திருக்கோயில் நிா்வாகத்தினா், மங்கலக்குறிச்சி சைவ வேளாளா் சமுதாயத்தினா், இளைஞரணியினா் செய்திருந்தனா்.

