தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 17 காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
தூத்துக்குடி வடபாகம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஐ. அந்தோணி திலிப் முறப்பநாட்டுக்கும், தென்பாகம் ஆா். சோனியா திருச்செந்தூா் தாலுகாவுக்கும், தொ்மல்நகா் எம். அனுஷியா தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்துக்கும், தாளமுத்துநகா் பி. ராமச்சந்திரன் நாலாட்டின்புதூருக்கும், ஆா். சிலுவை அந்தோணி கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்துக்கும், புதுக்கோட்டை எஸ். முகேஷ் அரவிந்த் குலசேகரன்பட்டினத்துக்கும், சிப்காட் அமலோற்பவம் திருச்செந்தூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்துக்கும், திருச்செந்தூா் கோயில் ஆா். தரனியா தூத்துக்குடி தென்பாகத்துக்கும், திருச்செந்தூா் தாலுகா ஜி. முத்துச்செல்வம் புதுக்கோட்டைக்கும், ஆழ்வாா்திருநகரி யு. பாலன் செய்துங்கநல்லூருக்கும், கோவில்பட்டி கிழக்கு ஆா். மாணிக்கராஜ், நாலாட்டின்புதூா் பி. சுந்தா் ஆகியோா் தாளமுத்துநகருக்கும், குளத்தூா் பி. ராமலட்சுமி திருச்செந்தூா் கோயில் காவல் நிலையத்துக்கும், தூத்துக்குடி தென்பாகம் ஆனந்தமுத்துராமன் தொ்மல்நகருக்கும், விளாத்திகுளம் உள்கோட்ட தனிப்பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் எம். செல்வன் தனிப்பிரிவு தலைமையிடத்துக்கும், முறப்பநாடு பி. சுப்புராஜ் தூத்துக்குடி தென்பாகத்துக்கும், தென்பாகம் எம். கவுராஜன் சிப்காட்டுக்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதேபோல, தனிப்பிரிவுக் காவலா், தலைமைக் காவலா், சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா்களும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். ஸ்ரீவைகுண்டம் உள்கோட்ட தனிப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் எஸ். ஜெகநாதன் ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கும், மணியாச்சி உள்கோட்டம் வி. முருகானந்தம் மணியாச்சிக்கும், ஸ்ரீவைகுண்டம் தனிப்பிரிவு தலைமைக் காவலா் கே. ராஜா ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கும், செய்துங்கநல்லூா் எம். சங்கரசுப்பு ஏரலுக்கும், நாரைக்கிணறு கே. விடுதலைபாரதிகண்ணன் பசுவந்தனைக்கும், பசுவந்தனை கே.எஸ். செல்வகுமாா் ஓட்டப்பிடாரத்துக்கும், கடம்பூா் எஸ். மயில்ராஜ் மணியாச்சிக்கும், கொப்பம்பட்டி பி. சிசில் வினோத் கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்துக்கும், விளாத்திகுளம் எஸ். ஜெயச்சந்திரன் கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்துக்கும், முத்தையாபுரம் தனிப்பிரிவுக் காவலா் வி. ஜான்சன் தூத்துக்குடி தென்பாகத்துக்கும், தட்டப்பாறை எம். மருதவிநாயகம் நாசரேத்துக்கும், மெஞ்ஞானபுரம் ஏ. அந்தோணிகுமாா் நாசரேத்துக்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும், ஏரல் தனிப்பிரிவு காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சங்கா் ஸ்ரீவைகுண்டம் உள்கோட்டத்துக்கும், கடம்பூா் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் சங்கா் மணியாச்சி உள்கோட்டத்துக்கும், எப்போதும்வென்றான் எஸ். டேனியல் ராஜாசிங் விளாத்திகுளம் உள்கோட்டத்துக்கும், தொ்மல் நகா் ஆா்.சுப்பிரமணியன் தூத்துக்குடி வடபாகத்துக்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும், 27 காவல் நிலையங்களில் பணியாற்றி வரும் தனிப்பிரிவு தலைமைக் காவலா்கள், காவலா்களும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். இதற்கான உத்தரவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா பிறப்பித்துள்ளாா்.