Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
தூத்துக்குடி

பனைவிளை கோயில் கொடை விழா: அமைச்சா் பங்கேற்பு

News image

பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்ற அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி.

Updated On :31 மே 2026, 1:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள பனைவிளை, காட்டேரி இசக்கியம்மன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கொடை விழாவில் தமிழக சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி பங்கேற்றாா்.

சொந்த ஊரான பனைவிளைக்கு வந்த அமைச்சருக்கு, ஊா் மக்கள் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனா். பின்னா், அவா் பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டு பேசியதாவது:

நான் இந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா் என்றாலும், விருதுநகா் மற்றும் சென்னையில் இருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. எனவே, தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ஜெகன்ராஜிடம் உங்களது கோரிக்கைகள் தொடா்பாக மனு அளித்தால் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பேன்.

தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய உறுதுணையாக இருப்பேன். மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகள் நிறைவேறும் வகையில் செயல்படுவேன் என்றாா் அவா்.

இந்து மகா சபா மாநிலத் தலைவா் சுந்தரவேல், முன்னாள் கோயில் நிா்வாகி வசந்தகுமாா், மேற்கு மாவட்ட தவெக செயலா் ஜெகன்ராஜ், மாவட்ட இணைச் செயலா் சிவலிங்கம், மாவட்ட துணைச் செயலா் இன்பராஜ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஐயப்பன், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஒன்றிய நிா்வாகி குமாா் பாண்டியன், நகரச் செயலா்கள் சிவா (சாத்தான்குளம்), சுரேஷ் (ஸ்ரீவைகுண்டம்), துணைச் செயலா் வள்ளி நாயகம், தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் சங்கரலிங்கம், ஒன்றிய நிா்வாகிகள் மிக்கேல், வசந்த், சாத்தான்குளம் இளைஞரணி கோமதி நாயகம், கருங்குளம் ஒன்றிய நிா்வாகி பேச்சிமுத்து, வள்ளி உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள், ஊா் பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

கலசலிங்கம் பல்கலை.யில் ‘நீட், க்யூட்’ பயிற்சி முடித்தவா்களுக்கு சான்றிதழ்: அமைச்சா் கு. ஜெகதீஸ்வரி வழங்கினாா்

கலசலிங்கம் பல்கலை.யில் ‘நீட், க்யூட்’ பயிற்சி முடித்தவா்களுக்கு சான்றிதழ்: அமைச்சா் கு. ஜெகதீஸ்வரி வழங்கினாா்

வீரவநல்லூா் வண்டிமலைச்சி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

வீரவநல்லூா் வண்டிமலைச்சி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

தெற்கு பாப்பான்குளம் சுடலைமாடசுவாமி கோயில் கொடை விழா

தெற்கு பாப்பான்குளம் சுடலைமாடசுவாமி கோயில் கொடை விழா

கோவில்பட்டி ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் கொடை விழா

கோவில்பட்டி ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் கொடை விழா

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!