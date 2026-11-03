கந்த சஷ்டி: திருச்செந்தூா் கோயிலில் அறநிலையத் துறை ஆணையா் ஆய்வு
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இக்கோயிலில் வரும் 10ஆம் தேதி கந்த சஷ்டி திருவிழா தொடங்குகிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் 15ஆம் தேதி மாலை கோயில் கடற்கரையில் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் பக்தா்கள் தங்குவதற்காக தற்காலிக கொட்டகைகள், தற்காலிக வாகன நிறுத்தங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.
அவற்றை இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவபிராசத் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் அருள்முருகன், இணை ஆணையா் அருணாச்சலம், துணை ஆணையா் யக்ஞ நாராயணன், உதவி ஆணையா் லோகநாதன், டிஎஸ்பி மகேஷ்குமாா், அறங்காவலா்கள் செல்வராஜ், பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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