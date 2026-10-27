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நவ. 15-இல் சூரசம்ஹாரம்: திருச்செந்தூா் கோயிலில் முன்னேற்பாடு

நிகழாண்டு சூரசம்ஹாரம் வரும் 15 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை மணலை சமன்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட ஊழியா்.

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நிகழாண்டு சூரசம்ஹாரம் வரும் 15 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.

இக்கோயிலில் புகழ்பெற்ற கந்தசஷ்டி விழா நவ. 10-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. விழாவில் சிகர நிகழ்வாக நவ. 15-ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணியளவில் கோயில் கடற்கரையில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

இதில் உள்ளூா், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் கலந்துகொள்வாா்கள் என எதிா்பாக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் கந்த சஷ்டி விரதம் இருப்பவா்களுக்கென்று தற்காலிக கொட்டகைகள் அமைக்கும் பணி, கடற்கரையில் மணலை சமன்படுத்தும் பணி உள்ளிட்ட பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

கடற்கரையில் அய்யா கோயில் அருகே இருந்து பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் மணல் திட்டுகள் அகற்றப்பட்டு சமன்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. சில நாள்களில் இப்பணி முடிக்கப்பட்டு கடற்கரையில் கம்புகளால் சாரங்கள் கட்டப்படவுள்ளன.

ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ரா.அருள்முருகன், இணை ஆணையா் ஆ.அருணாசலம், அறங்காவலா்கள், கோயில் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.

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