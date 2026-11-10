The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சர்கார் படத்தை விஜய் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்எல்லாவற்றையும் திமுக - தவெக இடையிலான பிரச்னை என்று பார்ப்பது நன்மை பயக்கும் விஷயம் அல்ல: பெ. சண்முகம்அரசின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவதில் என்ன தவறு? வைகோவுக்கு பெ. சண்முகம் பதிலடிசெஞ்சி சிறுமியே கண்டறியப்படவில்லை; மற்றொரு சிறுமி கடத்தல்: கனிமொழி வருத்தம்திமுக ஆட்சியில் காவல் துறை சுதந்திரமாக இருந்ததா? மாணிக்கம் தாகூர் கேள்விதொடர் கொலைகளை நியாயப்படுத்த முடியாது: அமைச்சர் வன்னி அரசுஅதிகரிக்கும் துப்பாக்கி கலாசாரம்! அச்சத்தின் பிடியில் தமிழக மக்கள்! - இபிஎஸ் விமர்சனம்பெண் ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்: காவல் துறையில் திமுக சார்பில் மனு!மேக்கேதாட்டு அணை: டி.கே. சிவகுமாருக்கு பதிலளிக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கும் முதல்வர் விஜய் - அதிமுக கண்டனம்!தீபாவளியன்று 8 கொலைகள் மட்டுமே! தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம்திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்

பைக்கில் வேகமாக சென்ற இரு இளைஞா்களுக்கு அரிவாள் வெட்டு: 15 போ் கைது

தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் அருகே வாகனத்தை மெதுவாக ஓட்டிச் செல்லுமாறு கூறியதில் ஏற்பட்ட தகராறில், இரு இளைஞா்களை அரிவாளால் வெட்டிய கும்பலைச் சோ்ந்த 15 பேர் கைது

Arrest

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :

தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் அருகே வாகனத்தை மெதுவாக ஓட்டிச் செல்லுமாறு கூறியதில் ஏற்பட்ட தகராறில், இரு இளைஞா்களை அரிவாளால் வெட்டிய கும்பலைச் சோ்ந்த 15 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் 5 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.

தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் துறைமுகச் சாலையில் உள்ள தங்கம்மாள்புரத்தைச் சோ்ந்த காசிராஜன் மகன் பால்ராஜ் (20), பட்டுராஜ் மகன் தினேஷ்குமாா் (19) ஆகிய இருவரும் சம்பவத்தன்று தொ்மல்நகா் கடற்கரைக்குச் சென்றுவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனராம்.

அப்போது, சூசைநகரில் நின்று கொண்டிருந்த சிலா், தங்களது பகுதியில் வாகனத்தை மெதுவாக ஓட்டிச் செல்லுமாறு கூறி அவா்களிடம் தகராறு செய்துள்ளனா்.

இதையடுத்து, சூசை நகரைச் சோ்ந்த சுமாா் 20 போ் கொண்ட கும்பல், இரு இளைஞா்களையும் பின்தொடா்ந்து சென்று தங்கம்மாள்புரத்தில் உள்ள அவா்களது வீட்டின் முன்பு மீண்டும் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளது. அப்போது, அந்தக் கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் பால்ராஜ், தினேஷ்குமாா் ஆகிய இருவரையும் வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், பலத்த காயமடைந்த இருவரையும் அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், முத்தையாபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். இதையடுத்து, தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக சூசை நகரைச் சோ்ந்த 15 பேரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து, தலைமறைவாக உள்ள மேலும் 5 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மானூா் அருகே காவலரின் பைக்கில் சிறுநீா் கழித்த இளைஞா் கைது

மானூா் அருகே காவலரின் பைக்கில் சிறுநீா் கழித்த இளைஞா் கைது

3 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது

3 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது

போதைப் பொருளுடன் இரு இளைஞா்கள் கைது

போதைப் பொருளுடன் இரு இளைஞா்கள் கைது

தம்பதியிடம் 7 பவுன் நகைப் பறிப்பு: முன்னாள் காவலா் கைது

தம்பதியிடம் 7 பவுன் நகைப் பறிப்பு: முன்னாள் காவலா் கைது

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!