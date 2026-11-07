3 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது
கோவை மாநகரில் இருவேறு இடங்களில் 3 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகளைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 5 பேரைக் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கோவை மாநகரில் இருவேறு இடங்களில் 3 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகளைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 5 பேரைக் கைது செய்தனா்.
கோவை, பீளமேடு போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, பீளமேடு பிருந்தாவன் காலனி அருகே சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த 4 பேரிடம் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அவா்கள் போதை மாத்திரைகள், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா்கள் சின்னியம்பாளையம், சின்னத்தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த காா்த்திக் ராஜா (29), புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி அருகேயுள்ள துரையரசபுரத்தைச் சோ்ந்த லோகேஷ்வரன் (25), பீளமேடு புதூா் மறைமலை அடிகள் நகரைச் சோ்ந்த நிதீஷ்குமாா் (26), திருப்பூா் மாவட்டம், அவிநாசி அருகேயுள்ள நம்பியாம்பாளையம் ராஜேஸ்வரி நகரைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (23) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 4 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 2.10 கிலோ கஞ்சா, 520 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, கவுண்டம்பாளையம் சிவன் கோயில் அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த கவுண்டம்பாளையம் பிரபு நகரைச் சோ்ந்த போஜமுனிராஜன்(19) என்பவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 500 கிராம் கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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