தாமிரவருணி கரையோரம் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை தடுக்க நவடவடிக்கை: எம்எல்ஏ ஜி. சரவணன்
ஸ்ரீவைகுண்டம் தாமிரவருணி ஆற்றங்கரையில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அத்தொகுதி எம்எல்ஏ சரவணன்.
ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் முக்கிய சாலை சந்திப்பில் கழிவுநீா் வெளியேறுவதை பாா்வையிட்ட எம்எல்ஏ சரவணன்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் தாமிரவருணி ஆற்றங்கரையில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அத்தொகுதி எம்எல்ஏ சரவணன்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், தாமிரவருணி ஆற்றின் கரையோரத்தில் கொட்டப்படும் இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்த அவா், தொடா்ந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்றாா்.
அப்போது எம்எல்ஏவிடம், ஆற்றங்கரையில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவது தொடா்பாக பலமுறை புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என பெண் ஒருவா் புகாா் தெரிவித்தாா்.
அவரிடம் ‘20 நாள்களுக்குள் குப்பைகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு, அங்கு செடிகள் நடுவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என எம்எல்ஏ உறுதியளித்தாா்.
இதைத் பின்னா், ஸ்ரீவைகுண்டம் பழைய வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகேயுள்ள நான்கு சாலைகள் சந்திப்பில் வடிகாலில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீா் வழிந்தோடும் பகுதியை அவா் பாா்வையிட்டு அதை சரிசெய்ய அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், தற்காலிக ஊழியா்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதில் முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகாா்கள் எழுந்துள்ளதால், அது தொடா்பான பதிவேடுகள் மற்றும் தூய்மைப் பணி உபகரணங்களின் இருப்பு ஆவணங்களைப் பணியாளா்களிடம் இருந்து பெற்றுச் சென்றாா்.
ஆய்வின்போது, தவெக மேற்கு ஒன்றிய செயலா் கணேசன், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மாவட்டச் செயலா் பொன்ராஜ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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