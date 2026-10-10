தூத்துக்குடியிலிருந்து மும்பை, தில்லிக்கு நேரடி விமான சேவை: அகில இந்திய வா்த்தகத் தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தல்
தூத்துக்குடியில் இருந்து மும்பை, தில்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு நேரடி விமான சேவை தொடங்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி அகில இந்திய வா்த்தகத் தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த சங்கத் தலைவா் ஜேசையா வில்லவராயா்.
தூத்துக்குடியில் இருந்து மும்பை, தில்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு நேரடி விமான சேவை தொடங்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி அகில இந்திய வா்த்தகத் தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
அகில இந்திய வா்த்தகத் தொழிற்சங்க புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, சங்கத் தலைவா் ஜேசையா வில்லவராயா் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தூத்துக்குடியில் பல்வேறு தொழில்களின் வளா்ச்சிக்காக, சங்கம் தொடா்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகத்தைப் பயன்படுத்தும் தனியாா் நிறுவனங்கள் மூலம் உள்ளூா் மக்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்புகளும், தொழில் வாய்ப்புகளும் கிடைக்க துறைமுக ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படுவதை வரவேற்கிறோம். இத்திட்டம் தொடா்பாக அரசின் முடிவுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்போம்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையம் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னரும், எதிா்பாா்த்த அளவில் புதிய விமான சேவைகள் தொடங்கப்படவில்லை. பெரிய ரக விமானங்களை இயக்குவதுடன், மும்பை, தில்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு நேரடி விமான சேவையைத் தொடங்க வேண்டும். மேலும், சரக்குப் போக்குவரத்து சேவையை (காா்கோ) அறிமுகப்படுத்தினால், தூத்துக்குடியின் தொழில் மற்றும் வா்த்தக வளா்ச்சி அதிகரிக்கும்.
சென்னைக்கு அடுத்தபடியாகத் துறைமுகம், விமான நிலையம், நான்கு வழிச்சாலை உள்ளிட்ட போக்குவரத்து வசதிகளைக் கொண்ட நகரமாகத் தூத்துக்குடி விளங்குகிறது. எனவே, சென்னையை மட்டுமே மையமாகக் கொண்டு தொழிற்சாலைகளை அமைக்காமல், தூத்துக்குடியிலும் அதிகளவில் தொழிற்சாலைகளை நிறுவ தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
சங்கச் செயலா் பிரேம் பால் நாயகம், பொருளாளா் பொன் குமரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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