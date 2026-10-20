தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து சீனா, வியத்நாமுக்கு நேரடி கப்பல் சேவை
சீனா, வியத்நாம் நாடுகளுடன் கடல்சாா் இணைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், இரு நாடுகளில் இருந்தும் சரக்குப் பெட்டகங்களை ஏற்றிவந்த எம்.வி. நவதாபூம் சரக்குக் கப்பல் தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகத்தின் தட்சிண் பாரத் கேட்வே முனையத்தை வந்தடைந்தது.
தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு வந்த எம்.வி.நவதாபூம் சரக்குக் கப்பல்.
சீனா, வியத்நாம் நாடுகளுடன் கடல்சாா் இணைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், இரு நாடுகளில் இருந்தும் சரக்குப் பெட்டகங்களை ஏற்றிவந்த எம்.வி. நவதாபூம் சரக்குக் கப்பல் தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகத்தின் தட்சிண் பாரத் கேட்வே முனையத்தை வந்தடைந்தது.
இந்தக் கப்பல் 1,100 டிஇயு சரக்குப் பெட்டகங்களை கையாளும் திறன் கொண்டது. சீனாவின் கின்ஜோவ், வியத்நாமின் ஹைபோங் ஆகிய துறைமுகங்களிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு முறையே 13, 12 நாள்களில் சரக்குகளை இங்கு கொண்டுவரும். தொடக்கத்தில் இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும் இச்சேவை, வா்த்தக தேவைக்கேற்ப வாராந்திர சேவையாக மாற்றவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நிகழ் நிதியாண்டில் செப்டம்பா் வரை வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகம் 4.42 லட்சம் டிஇயு சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாண்டது. இது, முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 3.18 சதவீதம் அதிகமாகும்.
புதிய கப்பல் சேவை மூலம் சூரிய மின்தகடு, மின்சார வாகன உற்பத்தி உள்ளிட்ட தொழில்களின் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வா்த்தகம் மேம்படும். இத்தகவல் துறைமுக ஆணையத் தலைவா் சுசாந்த குமாா் புரோஹித் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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