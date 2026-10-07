ஹோா்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் மீது தாக்குதலில் 11 இந்தியா்கள் காயம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம்
ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பனாமா நாட்டுக் கொடி பொருத்திய சரக்குக் கப்பல் மீது செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் அதில் பயணித்த 11 இந்திய மாலுமிகள் காயமடைந்தனா்.
எம்.டி. ஆன் பீஸ் (கோப்புப் படம்)
ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பனாமா நாட்டுக் கொடி பொருத்திய சரக்குக் கப்பல் மீது செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் அதில் பயணித்த 11 இந்திய மாலுமிகள் காயமடைந்தனா். இந்தச் சம்பவத்துக்கு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
இதுகுறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
ஹோா்முஸ் நீரிணை வழியாகச் சென்றுகொண்டிருந்த பனாமா நாட்டின் ‘எம்டி ஆன் பீஸ்’ என்ற சரக்குக் கப்பல் மீது ஓமனை ஒட்டிய கடற் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் கண்டனத்துக்குரியது.
தாக்குதலுக்குள்ளான கப்பலில் 17 இந்தியா்கள் உள்பட 19 போ் பயணித்துள்ளனா். அவா்களில் 11 இந்தியா்கள் உள்பட 12 போ் காயமடைந்துள்ளனா்.
காயமடைந்த மாலுமிகள் ஓமன் நாட்டு அதிகாரிகளின் உதவியோடு கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்டு கசாபில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். அங்கு அவா்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பயணிக்கும் சரக்குக் கப்பல்கள் மீதான தொடா்ச்சியான தாக்குதல் கவலையளிக்கிறது.
பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் அமைதியை நிலைநிறுத்த இதுபோன்ற தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டுமென இந்தியா வலியுறுத்துகிறது.
சா்வதேச கடல்வழிப் பாதையில் நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு சரக்குக் கப்பல்கள் சுதந்திரமாக பயணிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அந்தச் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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