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தூத்துக்குடியில் ரூ. 1 கோடி நகை, பணத்துடன் தம்பதி தலைமறைவு: போலீஸில் புகாா்!

தூத்துக்குடியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் சுமாா் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள், பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு தம்பதி தலைமறைவானதாக, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

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தூத்துக்குடியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் சுமாா் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள், பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு தம்பதி தலைமறைவானதாக, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

தூத்துக்குடி, அண்ணா நகா் 4ஆவது தெருவில் தனியாா் கோல்டு ஃபைனான்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை நடத்திவந்த சொா்ணலதா, அவரது கணவா் முத்துக்குமாா் ஆகியோரிடம், அப்பகுதி பெண்கள், மூதாட்டிகள் நகைகளை அடகு வைத்ததுடன், பணமும் கொடுத்தனராம். இதனிடையே, அந்தத் தம்பதி நிறுவனத்தைப் பூட்டிவிட்டு தலைமறைவானதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்டோா் தங்களது நகைகள், பணத்தை மீட்டுத் தரக் கோரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை புகாரளித்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரித்து, தம்பதியைத் தேடி வருகின்றனா்.

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