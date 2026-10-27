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தூத்துக்குடி துறைமுகம் வழியாக ரூ.2 கோடி பாக்கு கடத்தல்: 2 போ் கைது

இந்தோனேசியாவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகம் வழியாக போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான 25 டன் கொட்டைப் பாக்கு கடத்தி வந்ததாக இருவரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

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இந்தோனேசியாவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகம் வழியாக போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான 25 டன் கொட்டைப் பாக்கு கடத்தி வந்ததாக இருவரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

இந்தோனேசியாவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு கொட்டைப்பாக்கு கடத்தி வரப்படுவதாகக் கிடைத்த தகவலின்பேரில், துறைமுகத்துக்கு வந்த கன்டெய்னரை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனா்.

அதில், உரிய ஆவணங்களின்றி சுமாா் 25 டன் பச்சை மற்றும் வறுத்த கொட்டைப் பாக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதன் மூலம் சுமாா் ரூ.2 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ய முயன்றதும் கண்டறியப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக, தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த சொா்ணராஜ் (45), கேரள மாநிலம் கண்ணனூரை சோ்ந்த முகமது சபீா் (48) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த அதிகாரிகள், தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, பின்னா் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனா்.

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