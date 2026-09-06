பேரவையில் அறிவித்த திட்டங்கள் ஒரு மாதத்தில் செயல்படுத்தப்படும்: அமைச்சா்கள் தகவல்
தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் அறிவித்த திட்டங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என தமிழக அமைச்சா்கள் ஆ. ஸ்ரீநாத், பெ. மதன் ராஜா ஆகியோா் தெரிவித்தனா்.
தமிழக சட்டப்பேரவை.
தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் அறிவித்த திட்டங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என தமிழக அமைச்சா்கள் ஆ. ஸ்ரீநாத், பெ. மதன் ராஜா ஆகியோா் தெரிவித்தனா்.
ஓட்டப்பிடாரத்தில் வ.உ.சிதம்பரனாரின் 155ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, அவரது சிலைக்கு அமைச்சா்கள் சனிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா்கள் கூறியதாவது: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் தொழில் வளா்ச்சி, பாரம்பரியம் மற்றும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா்கள் தொடா்பான பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும். கடல் ஆம்புலன்ஸ் திட்டமும் விரைவில் தொடங்கப்படும்.
தண்ணீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. பாபநாசம் அணையின் நீா் இருப்பைக் கருத்தில்கொண்டு, அனைவருக்கும் தட்டுப்பாடின்றி குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனா்.
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