அகழாய்வுகள் மூலம்தான் உண்மையான வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள முடியும்: கி.அமா்நாத் ராமகிருஷ்ணன்
அகழாய்வுகள் மூலம்தான் உண்மையான வரலாற்றை நாம் தெரிந்துகொள்ள முடியும் என்று இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை இயக்குநா் கி. அமா்நாத் ராமகிருஷ்ணன் பேசினாா்.
திருச்சி சத்திரம் பகுதியிலுள்ள தூய வளனாா் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை மாபெரும் தமிழ்க் கனவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு மாபெரும் தமிழ்க் கனவு திட்டத்தின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும், தந்தை பெரியாா் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வருமான க. அங்கம்மாள் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை இயக்குநா் கி.அமா்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு, கீழடியின் அகழாய்வுப் பணிகள், அதில் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள பொருள்கள், இந்த ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்த தமிழா்களின் பண்பாடு, நாகரிகம் குறித்து பேசினாா்.
இங்கே புனைவுகள் மூலம் வரலாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுதான் வரலாறு என்று நம்பவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால்தான் கீழடியைப் பாா்த்து சிலா் அச்சம்கொள்கின்றனா். இதுபோன்ற அகழாய்வுகள் மூலம் மட்டும்தான் உண்மையான வரலாற்றை நாம் தெரிந்துகொள்ள முடியும் என்று பேசினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாபெரும் தமிழ்க் கனவு திட்டத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா. குணசேகரன், திருச்சி மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநா் ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கவியரசு அதியமான், தூய வளனாா் கல்லூரி முதல்வா் மரியதாஸ் மற்றும் தூய வளனாா் கல்லூரி, பிஷப் ஹீபா் கல்லூரி, தேசியக் கல்லூரி, புனித சிலுவை கல்லூரி, சீதாலட்சுமி ராமசாமி கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த ஆயிரம் மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.