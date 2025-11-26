ரூ.7 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது
திருச்சி: திருச்சியில் வீட்டில் விற்பனைக்காக பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.7 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக வெளிமாநிலங்களைச் சோ்ந்த 2 இளைஞா்களை கைது செய்தனா்.
திருச்சி காந்தி மாா்க்கெட் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட தஞ்சாவூா் சாலை கைலாசநாதா் கோயில் அருகே தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வீட்டில் பதுக்கிவைத்து விற்பனை செய்வதாக காந்தி மாா்க்கெட் போலீஸாருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.
இதன்பேரில், காந்தி மாா்க்கெட் போலீஸாா் அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, கைலாசநாதா் கோயில் அருகே உள்ள ஒரு வீட்டில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கிவைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கிருந்த இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில், அவா்கள் கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்த தே.அஜித்குமாா் (21), ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்த பா. ராகேஷ்சா்மா (25) என்பதும், இருவரும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து அனீஸ் என்பவா் மூலம் புகையிலைப் பொருள்களை திருச்சிக்கு கடத்தி வந்து, தஞ்சாவூா் சாலையில் உள்ள வீட்டில் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்து வருவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், வீட்டில் 22 மூட்டைகளில் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த 240 கிலோ ஹான்ஸ், 20 கிலோ கூல்லிப், 8 கிலோ விமல் என மொத்தம் ரூ.7 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
புகையிலைப்பொருள்களை மீட்டு, இருவரை கைது செய்த காந்தி மாா்க்கெட் சரக காவல் உதவி ஆணையா் எஸ். பழனிசாமி, காவல் ஆய்வாளா் எஸ். சிவராமன் மற்றும் போலீஸாரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந. காமினி பாராட்டினாா்.