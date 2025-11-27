திருச்சி
வாய்க்காலில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
திருச்சி மாவட்டம், சிலையாத்தி பகுதியில் வாய்க்காலில் லாரி புதன்கிழமை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
திருச்சியிலிருந்து சேலம் நோக்கி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஜல்லிக்கற்கள் ஏற்றிச் சென்ற லாரியானது திருச்சி - சேலம் நெடுஞ்சாலை சிலையாத்தி பகுதியில் சென்றபோது திடீரென சாலையோர வாய்க்காலில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் ஓட்டுநா் சிறிய காயங்களுடன் தப்பினாா். தகவலறிந்த வாத்தலை காவல்துறையினா் இரண்டு ராட்சத கிரேன் உதவியுடன் லாரியை மீட்டு அப்புறப்படுத்தினா்.