சுகாதாரச் சீா்கேடு: 182 காலிமனைகளுக்கு நோட்டீஸ்
தூய்மையாகப் பராமரிக்க வலியுறுத்தி திருச்சி மாநகராட்சியில் 182 காலிமனைகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நோட்டீஸ் பெற்ற பலா் தங்களது மனைகளைத் தூய்மைப்படுத்தினா்.
திருச்சி மாநகராட்சியின் 5 கோட்டங்களில் உள்ள 65 வாா்டுகளின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இடம் வாங்கியுள்ள பலா், அதில் வீடு, கடை, நிறுவனங்களை கட்டாமல் வெறுமனே காலிமனைகளாக வைத்துள்ளனா்.
இவை முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் புதா் படா்ந்தும், கழிவுநீா் தேங்கியும், குப்பைகள் கொட்டப்படும் இடங்களாக, மழைநீா் தேங்கும் இடமாக மாறி வருகின்றன.
இதன் காரணமாக அப்பகுதி மக்கள் கொசு, பூச்சிகள், பாம்புகள் தொல்லையாலும், காய்ச்சால் பாதிப்பாலும் அவதியுறுகின்றனா். கடும் சுகாதாரச் சீா்கேடும் நிலவுகிறது.
இதுபற்றி பலமுறை புகாரளித்தும் காலி மனை உரிமையாளா்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. இதுதொடா்பாக, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பலமுறை வலியுறுத்தினா். மேலும், காலி மனைகளை தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ளாதோருக்கு அபராதம் விதிக்கவும் வலியுறுத்தினா்.
இதுகுறித்து கடந்த அக்டோபா் மாதக் கூட்டத்தில் பதிலளித்த மேயா் மு. அன்பழகன், அசுத்தமான, புதா் மண்டியுள்ள காலிமனைகளை கண்டறிந்து, தூய்மைப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
இதையடுத்து மாநகராட்சி சுகாதாரத் துறையானது தூய்மையற்ற காலிமனைகளுக்கு நிகழ் மாதம் நோட்டீஸ் வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதுவரை 182 காலிமனைகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி நகா்நல அலுவலா் சுபாஷ் காந்தி கூறியதாவது:
மேயா், ஆணையரின் உத்தரவுப்படி, தூய்மையற்ற காலிமனைகளைக் கண்டறிந்து சுகாதாரத் துறை மூலம் நோட்டீஸ் அளிக்கப்படுகிறது. இதன்படி, 1 ஆவது மண்டலத்தில் 43 இடங்களுக்கு, 2 ஆவது மண்டலத்தில் 37 , 3 ஆவது மண்டலத்தில் 28, 4 ஆவது மண்டலத்தில் 46, 5 ஆவது மண்டலத்தில் 28 இடங்களுக்கு என மொத்தம் 182 காலிமனை உரிமையாளா்களுக்கு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நோட்டீஸ் பெறப்பட்ட 7 நாள்களுக்குள் காலி மனைகளை உரிமையாளா்கள் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் நீதிமன்ற நடவடிக்கையின் மூலம் ரூ. 2,000 அபராதம் அல்லது அதற்குமேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நோட்டீஸில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை ஏற்று பல மனைகளை உரிமையாளா்கள் தூய்மைப்படுத்தியுள்ளனா்.
அடுத்தகட்டமாக உரிமையாளா்கள் தெரியாத காலிமனைகளை சாா்- பதிவாளரகம் மூலம் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளோம். அதற்குள் உரிமையாளா்கள் தாங்களாகவே மனைகளைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
தூய்மையற்ற காலிமனைகளுக்கு நோட்டீஸ் அளிப்பதுடன் சுகாதாரத்துறை தனது பணிகளை நிறுத்திக் கொள்ளக் கூடாது. அந்த மனைகள் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்படுகிா என தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், மாமன்ற உறுப்பினா்களும் தெரிவித்தனா்.