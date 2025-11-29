திருச்சி
துவாக்குடி பகுதிகளில் டிச. 2 இல் மின்தடை
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடியில் டிச. 2 ஆம் தேதி மின்சாரம் இருக்காது.
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக நேரு நகா், அரசு பாலிடெக்னிக், பெல் நகரிய ஏ, பி, சி, இ, ஆா், பிஎச் பிரிவுகள், தேவராயநேரி, அண்ணா வளைவு, எம்.டி. சாலை, என்.ஐ.டி. பொய்கைக்குடி, ஏ.ஓ.எல். ராவுத்தன்மேடு, துவாக்குடி, துவாக்குடி தொழிற்பேட்டை, அக்பா் சாலை, பெல் நகா், தேனேரிப்பட்டி, அசூா், இந்திராநகா், பா்மா நகா் பகுதிகளில் டிச. 2 காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.