மாடு அவிழ்த்துவிடும் நிகழ்வின்போது நெரிசலில் சிக்கிய இளைஞா் உயிரிழப்பு
புங்கனூரில் அனுமதியின்றி ஊருக்குள் மாடுகள் அவிழ்த்துவிட்ட நிகழ்வின்போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
இதுதொடா்பாக பட்டயதாரரைப் போலீஸாா் கைது செய்ததைக் கண்டித்து சோமரசம்பட்டை காவல்நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் வட்டம், மணிகண்டம் ஒன்றியம் புங்கனூா் ஊராட்சியில் உள்ள காளியம்மன் கோயில் அருகே சனிக்கிழமை கோயில் காளை அவிழ்த்து விடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. ஊா் பட்டயதாரா் நந்தகுமாா் (37) என்பவா் கோயில் காளை கன்று ஒன்றை அவிழ்த்துவிட்டு நிகழ்வைத் தொடங்கிவைத்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, அங்கு வந்த புங்கனூா் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் மற்றும் கட்சிப் பிரமுகா்கள், பொதுமக்களும் மாடுகளை அவிழ்த்தனா். அப்போது,, மாடுகள் தறிகெட்டு ஓடியபோது பாா்வையாளா்கள் மிரண்டு கீழே விழுந்தனா்.
இந்த நெரிசலில், புங்கனூா் புதுத் தெருவைச் சோ்ந்த பாரதிராஜ் (24) சிக்கிக் கொண்டாா். அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு திருச்சி தனியாா் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, போலீஸாா் அவரது உடலை திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து கூராய்வுக்குப் பின்னா் உறவினா்களிடம் ஒப்படைத்தனா். இதற்கிடையே பாரதிராஜ் மனைவி வினோதினி (23) அளித்த புகாரின்பேரில் சோமரசம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா்.
மேலும், மாவட்ட எஸ்பி செல்வநாகரத்தினம் உத்தரவின்பேரில் அனுமதியின்றி ஊருக்குள் மாடுகள் அவிழ்த்துவிட்ட பட்டயதாரரைப் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா். இதையடுத்து, பட்டயதாரரை விடுவிக்கக் கோரி அவரது உறவினா்கள், பொதுமக்கள் சோமரசம்பேட்டை காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனா். ஜீயபுரம் டிஎஸ்பி கதிரவன், காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் ஆகியோா் கிராம மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
மேலும், இதுகுறித்து தகவலறிந்த அமைச்சா் கே.என்.நேரு அங்குவந்து முற்றுகையிட்ட மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்தினாா். போலீஸாா் பட்டயதாரரிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.