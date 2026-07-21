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திருச்சி

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இருவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 2:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் தகவல்கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளா் குமரவேல் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, இபி சாலை கமலா நேரு நகரில் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த இளைஞா்கள் இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் அவா்கள், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த எம். ஜமீா் பாட்ஷா (22), சிந்தாமணி காந்தி நகரைச் சோ்ந்த ஆ. சந்தோஷ்குமாா் (23) ஆகியோா் என்பதும், போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 200 போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள், கைப்பேசி, ரூ.7 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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