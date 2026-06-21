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திருச்சி

ராகுல்காந்தி பிறந்தநாள் விழா

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வையம்பட்டியில் ராகுல்காந்தி பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடடிய காங்கிரஸாா்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டியில் ராகுல்காந்தியின் பிறந்தநாள் விழாவை காங்கிரஸாா், தவெக, விசிகவினா் சோ்ந்து வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடினா்.

வையம்பட்டியில் திருச்சி தெற்கு மாவட்டம் வையம்பட்டி வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் காங்கிரஸ் கமிட்டி மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிா்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல்காந்தியின் பிறந்தநாள் விழாவினை காங்கிரஸாா், தவெக, விசிகவினா் சோ்ந்து கொண்டாடினா்.

கட்சியின் மாநிலச் செயலா் ரமேஷ்குமாா் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கேக் வெட்டி, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. வட்டாரத் தலைவா் செல்வம் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், மாவட்ட பொதுச் செயலா் விஜயா பாலசுப்பிரமணி, மாவட்டச் செயலா் பழனிசாமி, தவெக ஒன்றியச் செயலா்கள் குணசேகரன், பாா்த்திபன், இணைச் செயலா் பாஸ்கா், மாவட்ட நிா்வாகி பரணிதரன், விசிக வெற்றி தமிழன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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