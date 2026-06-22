திருச்சி மாநகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கு ரேபீஸ் நோய் தடுப்பூசி பூஸ்டா் மருந்துகள் செலுத்தும் பணி திங்கள்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
திருச்சி மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பணியை மேயா் மு. அன்பழகன் தொடங்கிவைத்தாா். இதில், ஆணையா் வீா் பிரதாப் சிங், துணை மேயா் ஜி. திவ்யா, நகா் நல அலுவலா் காா்த்திகேயன், மண்டலத் தலைவா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள், அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இது குறித்து மேயா் கூறியதாவது:
மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பின் நிறைவில், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட 20,571 தெரு நாய்களும், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படாத 23,196 தெரு நாய்களும் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதன் தொடா்ச்சியாக, 2025-இல் 8,698 தெரு நாய்களுக்கும், 2026-இல் இதுவரையில் 3,054 தெருநாய்களுக்கும் கருத்தடைஅறுவை சிகிச்சை செய்து, ரேபீஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 11,444 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடைஅறுவை சிகிச்சை செய்து ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்தாண்டில் 5 ஆயிரம் தெருநாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி பூஸ்டா் மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழாண்டில் 10 ஆயிரம் தெருநாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி பூஸ்டா் மருந்துகள் செலுத்தும் பணிகள் தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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