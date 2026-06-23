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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள்: காரைக்கால், ஈரோடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், ஈரோடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 24, 25, 26, 27, 29, 30 ஆம் தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுவழித்தடத்தில், காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) வரும் 24, 25, 26, 27, 29, 30 ஆம் தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

திருச்சி - ஈரோடு பயணிகள் ரயிலானது (56809) வரும் 27, 29, ஜூலை 2-ஆம் தேதிகளில் கரூா் - ஈரோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - கரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

காலதாமதம்: திருச்சி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12664) வரும் 26-ஆம் தேதி 45 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாகப் புறப்படும்.

திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) வரும் 30-ஆம் தேதி 25 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாகப் புறப்படும்.

காரைக்குடி - திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56832) வரும் 24, 25,26, 27, 29, 30-ஆம் தேதிகளில் 25 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாகப் புறப்படும்.

பிக்கானீா் - மதுரை அனுவராட் அதிவிரைவு ரயிலானது (22632) வரும் 28, ஜூலை 5, 12-ஆம் தேதிகளில் 90 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாகப் புறப்படும்.

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